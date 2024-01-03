У Крымского моста образовались очереди из почти тысячи автомобилей

По состоянию на 17:00 в очереди на проезд по мосту со стороны Керчи находится 687 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.

Со стороны Тамани скопилось 272 транспортных средства. Время ожидания — около часа.

В конце декабря Крымский мост временно перекрывали для передвижения автотранспорта, отмечает «Радиоточка НСН».

