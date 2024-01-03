У Крымского моста образовались очереди из почти тысячи автомобилей
3 января 202417:58
В очередях перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани скопились сотни автомобилей, сообщил Telegram-канал, освещающий обстановку на переправе.
По состоянию на 17:00 в очереди на проезд по мосту со стороны Керчи находится 687 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.
Со стороны Тамани скопилось 272 транспортных средства. Время ожидания — около часа.
В конце декабря Крымский мост временно перекрывали для передвижения автотранспорта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru