У храма в Лефортове во время отпевания рэпера Паши Техника началась давка

Сотни, желающих проститься с рэпером Пашей Техником, устремились на территорию храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово, где проходит отпевание музыканта, сообщает Telegram-канал Mash.

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Из-за этого на территории прилегающей к храму началась давка. Вход на территорию закрыли из-за большого скопления людей. Подростки перелезают через забор. Толпа скандирует «Паша Техник».

Ранее Паша Техник умер в больнице в Таиланде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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