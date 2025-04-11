У храма в Лефортове во время отпевания рэпера Паши Техника началась давка
11 апреля 202513:09
Сотни, желающих проститься с рэпером Пашей Техником, устремились на территорию храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово, где проходит отпевание музыканта, сообщает Telegram-канал Mash.
Из-за этого на территории прилегающей к храму началась давка. Вход на территорию закрыли из-за большого скопления людей. Подростки перелезают через забор. Толпа скандирует «Паша Техник».
Ранее Паша Техник умер в больнице в Таиланде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru