Продюсер Шестак опроверг информацию СМИ о циррозе печени у Кушанашвили

«Про цирроз я не слышал и подтвердить не могу», - заявил продюсер.

Он также отметил, что это плановая госпитализация.

«Его не экстренно госпитализировали, не из дома повезли полумертвого, как указывали некоторые СМИ», - подчеркнул Шестак.

Продюсер объяснил нахождения Кушанашвили в реанимации, тем, что он банально не может сходить в туалет из-за вздутия живота.

Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили экстренно прооперировали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

