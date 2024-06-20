Продюсер Шестак опроверг информацию СМИ о циррозе печени у Кушанашвили
Телеведущий Отар Кушанашвили в настоящее время находится в реанимации, сообщил его продюсер Антон Шестак, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, журналист в сознании, но у него сильное вздутие живота. Шестак рассказал, что врачи рекомендовали Кушанашвили лечь в больницу с подозрением на панкреатит.
«Про цирроз я не слышал и подтвердить не могу», - заявил продюсер.
Он также отметил, что это плановая госпитализация.
«Его не экстренно госпитализировали, не из дома повезли полумертвого, как указывали некоторые СМИ», - подчеркнул Шестак.
Продюсер объяснил нахождения Кушанашвили в реанимации, тем, что он банально не может сходить в туалет из-за вздутия живота.
Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили экстренно прооперировали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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