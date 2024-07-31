У фигуранта по делу генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль Aston Martin

Фигурант дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко во время развода с женой получил премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Помимо этого, он стал владельцем половины предприятия «Консервпаклам», сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

В материале уточняется, что в результате бракоразводного процесса с супругой Михайленко получил 50% компании «Консервпаклам», также ему достался премиальный автомобиль.