У фигуранта по делу генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль Aston Martin
Фигурант дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко во время развода с женой получил премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Помимо этого, он стал владельцем половины предприятия «Консервпаклам», сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.
В материале уточняется, что в результате бракоразводного процесса с супругой Михайленко получил 50% компании «Консервпаклам», также ему достался премиальный автомобиль.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов по делу Булгакова, среди них, помимо Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Симонова.
Экс-замминистра обороны генерала Булгакова задержали 26 июля по уголовному делу о коррупции и отправили в столичное СИЗО «Бутырка». По данным РИА Новости, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» и использовал служебное положение. В связи с созданной им схемой в российские войска поставлялись дорогие некачественные пайки. При этом трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор «Грязинского пищевого комбината» Михайленко, были арестованы еще в апреле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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