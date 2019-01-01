Общество

У экс-короля Малайзии в Москве родился сын

4 июня17:00

Супруга бывшего короля Малайзии «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила мальчика, которому дали сложно имя - Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра. Но близкие решили называть его просто Леоном. Об этом «Комсомольской правде» рассказала подруга молодой мамы и генеральный директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева.

По её словам, Оксана родила мальчика в московской клинике. Произошло это 21 мая. Как уточнила Андреева, у Оксаны была тяжелая была беременность, она лежала часто на сохранении. «Но слава Богу, все хорошо. Ребеночек здоровый, Оксана справляется», - отметила собеседница сайта KP.Ru

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Как сообщила раннее НСН, Король Малазии, отрёкся нынешней зимой от престола, женившейся на Воеводиной.

Мухаммад V занял королевский трон в 2016 году и должен был править пять лет. Срок правления султана ограничен малазийским законодательством в связи с тем, что королевская должность является выборной.

Как выяснили СМИ, торжество молодожены сыграли в подмосковном поселке Барвиха на Рублевке. Воеводина была одета в белое пышное платье, а ее супруг в традиционные национальные одежды. На свадьбе не было алкоголя, а еда была халяльной. 25-летняя россиянка полгода назад приняла ислам и взяла имя Рихана. Ее разница в возрасте с новым мужем составляет 24 года.




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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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