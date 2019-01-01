У экс-короля Малайзии в Москве родился сын

Супруга бывшего короля Малайзии «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила мальчика, которому дали сложно имя - Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра. Но близкие решили называть его просто Леоном. Об этом «Комсомольской правде» рассказала подруга молодой мамы и генеральный директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева.

По её словам, Оксана родила мальчика в московской клинике. Произошло это 21 мая. Как уточнила Андреева, у Оксаны была тяжелая была беременность, она лежала часто на сохранении. «Но слава Богу, все хорошо. Ребеночек здоровый, Оксана справляется», - отметила собеседница сайта KP.Ru