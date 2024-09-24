СМИ: Пашаева подозревают в получении выплаты за фиктивное ранение на СВО

Отмечается, что Пашаев мог специально объявить себя в апреле раненым, чтобы получить полагающуюся по закону выплату.

По данным Mash, следователи уже допросили по данному делу командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко, а также запросили дело по работавшим медиком бойцу с позывным «Крюгер», который мог оформить Пашаеву липовую справку.

Ранее Военный суд арестовал Пашаева до 15 ноября. По версии следствия, экс-адвокат убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет помочь им уйти от наказания за неуплату налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

