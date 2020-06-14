У Ефремова снова побывали силовики
В квартиру заслуженного артиста России Михаила Ефремова прибыл сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), информирует РЕН ТВ.
Проверка соблюдения условий домашнего ареста стала целью «визита» силовиков.
Сотрудники правоохранительных органов посещали квартиру артиста в предыдущий раз два дня назад, 12 июня.
Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.
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