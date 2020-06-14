У Ефремова снова побывали силовики

В квартиру заслуженного артиста России Михаила Ефремова прибыл сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), информирует РЕН ТВ.

Проверка соблюдения условий домашнего ареста стала целью «визита» силовиков.

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Сотрудники правоохранительных органов посещали квартиру артиста в предыдущий раз два дня назад, 12 июня.

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:СиловикиМихаил Ефремов
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