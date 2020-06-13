Ефремов опубликовал видеообращение после ДТП через канал «Гражданин поэт»
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после совершенного смертельного ДТП, записал видеообращение. Актер попросил прощения у семьи погибшего курьера Сергея Захарова и пообещал помощь «всеми средствами, если примут». Видео размещено на YouTube-канале GrazhdaninPoet.
Видеообращение появилось спустя четыре дня после аварии. Артист объяснил это тем, что не знал и не знает, «какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова». Ефремов, который в момент аварии находился за рулем, по результатам проведенных экспертиз, в алкогольном и наркотическом опьянении, сказал, что непростительно садиться за руль нетрезвым.
«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник», — приводит слова актера RT.
Ефремов также заявил, что не будет подключать связи, чтобы избежать наказания.
«Знаю, что многие думают, что меня как артиста будут отмазывать, подключать какие-то свои связи и знакомства. Я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда отоспался и отошел от шока», - цитирует актера Газета.ru.
Ефремов считает, что сделанного никак не исправить, отмечают «Известия».
«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», - заключил артист.
Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.
Супруга погибшего Захарова отказывается идти с Ефремовым на мировую. Похороны Сергея Захарова состоялись 11 июня в Рязанской области.
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