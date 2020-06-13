Ефремов опубликовал видеообращение после ДТП через канал «Гражданин поэт»

Ефремов также заявил, что не будет подключать связи, чтобы избежать наказания.

«Знаю, что многие думают, что меня как артиста будут отмазывать, подключать какие-то свои связи и знакомства. Я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда отоспался и отошел от шока», - цитирует актера Газета.ru.

Ефремов считает, что сделанного никак не исправить, отмечают «Известия».

«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», - заключил артист.

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

Супруга погибшего Захарова отказывается идти с Ефремовым на мировую. Похороны Сергея Захарова состоялись 11 июня в Рязанской области.

