СМИ: У детских книг появились пометки о наркотиках из-за упоминания зелий и волшебной пыльцы

В России на некоторых детских книжных изданий появилась маркировка, предупреждающая о возможных упоминаниях наркотиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава «Эксмо» после допросов СК пообещал не маркировать все книги подряд

Например, пометку можно обнаружить у произведений «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского. Как рассказали в книжном сервисе «Литрес», соответствующая маркировка была размещена некорректно и скоро ее удалят.

Ранее владелец «Эксмо-АСТ» заявил, что издавать книги в России — как ходить по минному полю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Поляков
