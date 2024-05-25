У берегов Японии нашли легендарную подлодку США времен Второй мировой войны

Американская подлодка была затоплена в 1944 году. Она известна своими атаками на японский флот неподалеку от острова Окинава. Субмарину обнаружили на глубине 900 метров на дне Южно-Китайского моря.

Поисками субмарины занимался проект Lost 52, который возглавляют предприниматель и исследователь океана Тим Тейлор вместе с дайвером Кристиной Деннисон.

Ранее археологи Центра египтологических исследований Российской академии наук (ЦЕИ РАН) обнаружили «спа-комплекс» фараонов Птолемеевской династии, отмечает «Радиоточка НСН».

