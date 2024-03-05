Археологи обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II в ходе раскопок в Египте
В египетской провинции Минья археологи во время раскопок обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II, сообщают «Известия».
Найденный кусок является продолжением нижней части статуи, обнаруженной в 1930 году. Обнаруженная часть высотой около 3,8 м сделана из известняка. На ней изображен сидящий король Рамзес II в двойной короне и головном уборе, увенчанном королевской коброй.
В верхней части задней колонны статуи также изображены иероглифические надписи титулов, прославляющие короля, что указывает на то, что размер статуи при установке ее нижней части может достигать около 7 метров.
Ранее археологи нашли в Египте скрытый под песком трехтысячелетний город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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