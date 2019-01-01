У Бари Алибасова ожог пищевода максимальной степени

Музыкальный продюсер, шоумен Бари Алибасов из-за выпитой жидкости для прочистки труб получил ожог пищевода максимальной, четвертой, степени. Об этом телеканалу «360» сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин. По его словам, пострадал также желудок (ожог 2-й степени) и дыхательные пути. Дышит он самостоятельно и даже старается шутить. Горжанкин отметил, что медики борются за жизнь шоумена и пока не делают никаких прогнозов.

Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин сообщил RT, что Алибасов находится в сознании.

«Всё достаточно благополучно», - заявил он.

Несчастный случай произошел 4 июня, пишут «Дни.ру». Алибасов перепутал средство для прочистки засоров из труб с соком. Он употребил химическую жидкость у себя в квартире в Мерзляковском переулке. Поняв ошибку, он позвонил помощнику, а тот вызвал скорую помощь. Медики поставили Алибасову капельницу и сделали промывание.

6 июня Бари Алибасову исполнится 72 года.



