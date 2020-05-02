У актрисы Васильевой подтвердился COVID-19

Диагноз COVID-19 подтверждён у популярной актрисы Татьяны Васильевой. Об этом сама Народная артистка России призналась «Интерфаксу». По словам актрисы, пока она остаётся дома, куда вернулась сегодня после госпитализации накануне по скорой.

Ранее Васильева рассказала, что чувствует себя неважно – у неё общая слабость, высокая температура и кашель. Результаты теста она получила только что.

Татьяне Васильевой идёт 74–ый год. Она служила в Московском академическом Театре Сатиры и Театре имени Владимира Маяковского. Широкую популярность Васильева завоевала после ролей в фильмах – таких, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и других.

