Тысячи участников зарегистрировались за сутки на конкурс «Лидеры России. Политика»
Более трех тысяч человек из разных регионов страны подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» за первые сутки с момента открытия регистрации. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Участниками отбора могут стать граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, желающие заниматься общественно-политической деятельностью. Подать заявку можно до полудня по московскому времени 24 января 2025 года.
Желающим принять участие в конкурсе следует создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. В рамках дистанционного этапа предусмотрено онлайн-тестирование. К участию в очном этапе будут допущены граждане, показавшие лучшие результаты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылся приём заявок на посвящённый развитию территории ВДНХ конкурс «Золотой колос-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru