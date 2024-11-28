Тысячи участников зарегистрировались за сутки на конкурс «Лидеры России. Политика»

Участниками отбора могут стать граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, желающие заниматься общественно-политической деятельностью. Подать заявку можно до полудня по московскому времени 24 января 2025 года.

Желающим принять участие в конкурсе следует создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. В рамках дистанционного этапа предусмотрено онлайн-тестирование. К участию в очном этапе будут допущены граждане, показавшие лучшие результаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылся приём заявок на посвящённый развитию территории ВДНХ конкурс «Золотой колос-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

