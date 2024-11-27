«Зима в Москве»: Фонд конкурса на лучшее оформление зданий составит 700 млн рублей

По его словам, предпринимателям была направлена просьба «чуть раньше начать оформлять предприятия торговли и рестораны, кафе», чтобы создать настроение и привлечь гостей.

Немерюк отметил, что будет проведён конкурс на лучшее праздничное и тематическое оформление, общий призовой фонд которого составит 700 млн рублей.

«Это те деньги, которые вернутся в бизнес обратно в виде грантов, тем лучшим предприятиям, которых определит жюри... С 1 декабря мы начинаем этот конкурс, итоги подведем в конце марта», – заключил он.

Ранее проект «Зима в Москве» объявил, что с 2 по 7 января в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, Парке Горького и парке «Сокольники» пройдёт конкурс по очистке мандаринов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

