«Тяжелый труд и жертвы»: Число акушеров в РФ снижается из-за разочарования в профессии

В России нет дефицита акушеров-гинекологов, однако их число снижается в связи с реструктуризацией роддомов, когда требуется меньше специалистов на перинатальный центр, и из-за тяжести профессии. Об этом в беседе с НСН рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Число выпускников-ординаторов по направлению акушерства и гинекологии сократилось с 1,6 тысяч до 1,4 тысяч человек за 2023 год, сообщил портал «Медвестник». Российской медицине критически не хватает акушеров в связи с падением спроса на данную профессию на фоне низкой рождаемости в стране. При этом 30% выпускников-акушеров потом не работают по специальности, так как «не видят перспективы» в профессии, говорится в публикации. Ерофеева отметила, что сегодня подобных специалистов требуется намного меньше, чем во времена СССР.