«Тяжелый труд и жертвы»: Число акушеров в РФ снижается из-за разочарования в профессии
Многие акушеры-гинекологи уходят из профессии, так как не выдерживают нагрузки, заявила НСН Мария Милютина, а Любовь Ерофеева указала в беседе с НСН на сокращение числа родов в целом.
В России нет дефицита акушеров-гинекологов, однако их число снижается в связи с реструктуризацией роддомов, когда требуется меньше специалистов на перинатальный центр, и из-за тяжести профессии. Об этом в беседе с НСН рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Число выпускников-ординаторов по направлению акушерства и гинекологии сократилось с 1,6 тысяч до 1,4 тысяч человек за 2023 год, сообщил портал «Медвестник». Российской медицине критически не хватает акушеров в связи с падением спроса на данную профессию на фоне низкой рождаемости в стране. При этом 30% выпускников-акушеров потом не работают по специальности, так как «не видят перспективы» в профессии, говорится в публикации. Ерофеева отметила, что сегодня подобных специалистов требуется намного меньше, чем во времена СССР.
«Уже в конце 90-х шла речь шла о переизбытке акушерско-гинекологических кадров. У них были сложности с дальнейшим профессиональным ростом и с устройством на работу. Так что тогда это было связано с переоценкой того, сколько нам необходимо врачей. По современным требованиям женщина должна размещаться в отдельной палате. А не пять человек лежат сразу в одной палате. Поэтому это тоже привело к определенному переизбытку кадров. Закрываются учреждения, нужно куда-то устраиваться. Поэтому врачи начали искать возможность устроиться в какие-то более крупные центры. Затем появилась новая тенденция перинатальных центров, но для того, чтобы там работать, нужно было перепрофилироваться, либо повышать свою квалификацию. К сожалению, это не всем доступно», - отметила она.
Еще одной из причин уменьшения количества специалистов в этой области, по ее словам, является разочарование в профессии.
«Часто те, кто видит себя в акушерско-гинекологической профессии, заблуждаются. В самом начале им очень нравится благородство профессии, но молодые специалисты не всегда осознают, с какими трудностями и жертвами собственного здоровья они могут столкнуться. Поэтому ситуация регулирует число врачей. Также у нас уменьшилось число родов, потому что в брачном возрасте находится меньше женщин. В прежние времена было по 30-40 родов в день. Сейчас такой ситуации нет, поэтому такое число персонала, как СССР, уже не нужно. Дефицит хороших кадров всегда есть, но в крупных городах - вряд ли. Хотя я знаю, что из профессии акушерства и гинекологии люди все же уходят. Акушерская профессия – это тяжелый труд», - пояснила она.
Акушер-гинеколог Мария Милютина, в свою очередь, тоже заявила НСН, что сокращение числа врачей этой специализации связано с тяжестью профессии и повышенной ответственностью.
«Классическое акушерство - это одно из самых тяжелых направлений, потому что акушеры в родблоке отвечают за две жизни: за жизнь ребенка и матери. И это работа, всегда требующая суточных дежурств. Мы никогда не знаем, чем закончатся роды, и риски всегда очень большие. Поэтому здесь, учитывая судебные дела и высокую ответственность, популярность этой профессии может падать. Я думаю, что акушеры найдутся, и жизнь сама внесет свои коррективы. Поэтому здесь, учитывая, что снижается рождаемость, возможно, эти два процесса уравновесят друг друга. Я думаю, что если в Министерстве здравоохранения увидят какой-то очевидный дефицит, то там могут скорректировать количество бюджетных мест ординатуры, например. Но здесь, в Москве, акушеров-гинекологов много. Самая главная проблема – это акушеры-гинекологи в отдаленных поселках, в маленьких городах», - отметила она.
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