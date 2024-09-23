«Тяжелое бремя»: Зарплаты водителей перевалили за 250 тысяч рублей из-за дефицита

Владимир Матягин заявил НСН, что привлечь водителя на прежнюю оплату в 100 тысяч рублей уже невозможно. 

Зарплаты водителей в России перевалили за 250 тысяч рублей из-за острого дефицита и конкуренции на рынке, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Он отметил, что за каждого «белого водителя» компания платит еще и 43% налогов.

Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился на 58% к прошлому году, предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, а число вакансий в 2,3 раза превысило количество резюме, пишет «Коммерсант». Матягин эту информацию подтвердил.

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«Дефицит водителей влияет на расценку перевозок, но не так глобально. Мы даже в некоторых секторах видим, что есть предложения по очень низкой цене от поставщиков. Любое поднятие зарплаты водителям отражается еще и на плате налогов. Перевозчик платит почти 43% от уровня зарплаты, если зарплата «белая» - социальные налоги, НДФЛ и так далее. Если зарплата 200 тысяч рублей, то еще 100 тысяч налогов, грубо говоря. Это мы не считаем дополнительные расходы – обмундирование и так далее. Чтобы перевозчику «чистыми» заработать 300 тысяч, это нужно на самом деле заработать в два-три раза больше. Лизинг – это тоже очень тяжелое бремя, растут все издержки», - рассказал он.

По его словам, конкуренция на рынке лишает грузовые компании специалистов, так как есть перевозчики, которые могут заложить издержки в стоимость товара.

«Большое количество специалистов, водителей сегодня не пойдут за зарплату в 100 тысяч рублей. Есть предложение сегодня в 200-250 тысяч рублей и выше. Создан дефицит, поэтому люди сегодня ищут альтернативы. Грузовой сегмент сегодня конкурирует с компаниями, которые занимаются перевозками продуктов питания в крупные сетевые магазины. Они не извлекают прибыли на услуге, они обеспечивают свои магазины, все остальное там закладывается именно в цене товара. Конечно, у них уровень зарплат будет выше», - добавил он.

Малый и средний бизнес испытывает серьезную конкуренцию со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую идут на нарушение закона, чтобы заработать лишние деньги. Об этом ранее заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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