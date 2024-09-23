«Тяжелое бремя»: Зарплаты водителей перевалили за 250 тысяч рублей из-за дефицита

Зарплаты водителей в России перевалили за 250 тысяч рублей из-за острого дефицита и конкуренции на рынке, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Он отметил, что за каждого «белого водителя» компания платит еще и 43% налогов.

Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился на 58% к прошлому году, предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, а число вакансий в 2,3 раза превысило количество резюме, пишет «Коммерсант». Матягин эту информацию подтвердил.