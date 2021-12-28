«Тяжелейшая проблема!»: Лоза о выборе подарков к Новому году
Музыкант отметил, что подарок должен приносить радость - дарить сковородки на праздник точно не стоит.
Певец и композитор Юрий Лоза рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как решил семейную дилемму с выбором новогодних подарков. Ведь дарить нужно подходящее, а если спросишь - сюрприза уже не получится, заметил он.
«Самый хороший подарок – это не бесполезная лошадь, как в фильме «Служебный роман». Что-то такое нужно подарить человеку, что он хочет получить, но для этого нужно об этом спрашивать. А если спросишь, то уже очарование подарка пропадает. Втихаря узнать ведь не всегда получается. Поэтому дарение – это всегда тяжелейшая проблема. Жена у меня, например, любит цветы, и, я знаю, что тут я уж точно не пролечу. Если я возьму и куплю цветы, то все будет нормально, это такой универсальный подарок на все время. Поэтому мы с женой договорились, что она, как правило, сама говорит, что ей подарить», - отметил Лоза.
Музыкант также поведал историю из жизни, связанную с выбором подарка его супруге.
«Когда я поехал первый раз в Германию, я накупил много подарков. Все, что я привез жене, ничего не подошло: не те размеры, не те расцветки, не тот фасон. Я могу ее, конечно, удивить, но носить она это не будет. Вот как подарить человеку духи? А вдруг ему запах не нравится? Ну не сковородку же дарить, это смешно. А вот цветы, билеты куда-нибудь, куда еще не ходили – это да. Нужно дарить что-то такое, что приносит радость», - заключил Лоза.
Юрий Лоза женат на Светлане Лозе (Мережковской). Супруга, тоже в прошлом певица, выпустила несколько альбомов авторской песни и была лауреатом на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Светлана редактирует и критикует тексты песен супруга.
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