Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей

Мировой суд российской столицы вынес решение о ещё одном штрафе в отношении соцсети Twitter в связи с отказом компании удалить запрещенный в России контент. Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала текущего года регулярно привлекаются к ответственности за нарушение законодательства РФ.

В общей сложности им уже выписано более 200 миллионов рублей штрафов. В основном Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предъявляет претензии к компаниям из-за неудалённого ими запрещенного контента.

Как правило, речь идёт об анонсах несогласованных массовых акций. Административные протоколы начали составлять с 11 февраля нынешнего года.

