Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей
Мировой суд российской столицы вынес решение о ещё одном штрафе в отношении соцсети Twitter в связи с отказом компании удалить запрещенный в России контент. Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала текущего года регулярно привлекаются к ответственности за нарушение законодательства РФ.
В общей сложности им уже выписано более 200 миллионов рублей штрафов. В основном Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предъявляет претензии к компаниям из-за неудалённого ими запрещенного контента.
Как правило, речь идёт об анонсах несогласованных массовых акций. Административные протоколы начали составлять с 11 февраля нынешнего года.
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