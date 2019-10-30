Twitter запретил политическую рекламу на своей платформе

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил, что с 22 ноября социальная сеть останавливает всю политическую рекламу на своей платформе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нововведение вступит в силу с 22 ноября. Компания ожидает, что в трехнедельный период все текущие рекламодатели будут уведомлены о принятом решении.

Дорси отметил, что соответствующий регламент будет применен во всех странах использования Twitter. Он также добавил, что это отражает позицию компанию в том, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в эфире НСН предположила, что причиной массового стремления к развитию российского интернет-пространства стало предвзятое отношение к пользователям из России на западных площадках. По её словам, такое давление на потребителей вызывает желание перемен у людей, независимо от возраста.

