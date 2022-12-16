Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов

Один из авторов издания пожаловался на заблокированный аккаунт. Также перестали работать учетные записи корреспондентов CNN, The Washington Post, The Intercept и Mashable. Об ограничениях сообщили и несколько независимых журналистов. Руководство Twitter сочло, что заблокированные учетные записи нарушают правила соцсети.

По данным CNN, журналисты, которых коснулись ограничения, освещали развитие ситуации вокруг Twitter и купившего компанию предпринимателя Илона Маска.

Как отметил сам Маск под публикацией одного из пользователей, владельцы заблокированных аккаунтов в реальном времени публиковали его местоположение, «фактически давая координаты для убийства». Миллиардер назвал это очевидным нарушением правил Twitter.

