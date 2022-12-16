Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов

Социальная сеть Twitter приостановила действие учетных записей некоторых журналистов ведущих американских СМИ. Об этом пишет The New York Times.

Twitter заблокировал отслеживающий полеты Маска сервис

Один из авторов издания пожаловался на заблокированный аккаунт. Также перестали работать учетные записи корреспондентов CNN, The Washington Post, The Intercept и Mashable. Об ограничениях сообщили и несколько независимых журналистов. Руководство Twitter сочло, что заблокированные учетные записи нарушают правила соцсети.

По данным CNN, журналисты, которых коснулись ограничения, освещали развитие ситуации вокруг Twitter и купившего компанию предпринимателя Илона Маска.

Как отметил сам Маск под публикацией одного из пользователей, владельцы заблокированных аккаунтов в реальном времени публиковали его местоположение, «фактически давая координаты для убийства». Миллиардер назвал это очевидным нарушением правил Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыСоциальная СетьTwitterИлон Маск
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