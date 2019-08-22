Twitter удалил оскорбительную картинку в День флага РФ

Администрация Twitter аннулировала запись своего пользователя с изображением, которое оскорбляло флаг России. Об этом информирует Роскомнадзор. Там уточнили, что соцсеть выполнила предписание надзорного ведомства, направленное по требованию Генеральной прокуратуры.

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Решение об удалении скабрезной картинки Twitter принял сегодня, когда в России отмечается День государственного флага.

Как отмечает Ura.ru, это не первый подобный случай. Ранее уже несколько раз на разных сайтах удалялись изображения, оскорбляющие государственные символы РФ. В противном случае Роскомнадзор блокирует подобные ресурсы.

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