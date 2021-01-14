Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
14 января 202121:02
Доступ к Twitter-аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ограничен, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Как отметили в фонде, причины блокировки выясняются.
При этом при попытке зайти на страницу «Спутника V» Twitter демонстрирует предупреждение об ограничении доступа за «необычные действия» от имени аккаунта.
РФПИ просит подписчиков обратиться к администрации соцсети с просьбой восстановить доступ к странице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru