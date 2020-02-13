Twitter оштрафовали на 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Таганский суд Москвы выписал компании Twitter штраф в 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Виновным было признано зарегистрированное в Калифорнии юрлицо Twitter Inc.

В конце января стало известно, что аналогичное административное дело Роскомнадзор возбудил в отношении соцсети Facebook. Соответствующая статья КоАП предусматривает для нарушителей штраф в размере до 6 миллионов рублей.

За отказ локализовать данные пользователей Рунета в России в 2016 году была заблокирована социальная сеть LinkedIn.



