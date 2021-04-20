Twitter обжаловал многомиллионные штрафы за отказ удалить незаконный контент

Пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук заявила, что социальная сеть Twitter обжаловала штрафы на 8,9 миллиона рублей, которые были выписаны ей за неудаление незаконной информации, сообщает РИА новости.

По её словам, в суд поступили соответствующие апелляционные жалобы, а даты их рассмотрения будут объявлены позднее.

Ранее мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы за один день трижды оштрафовал Twitter за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, сообщает RT. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей по трём административным делам.

Позже за это же нарушение московский суд оштрафовал TikTok. Размер штрафа составил 2,5 миллиона рублей, сообщает РИА ФАН.

