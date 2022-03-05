Twitch остановил выплаты российским блогерам

Так, российские стримеры могут выбрать платежное средство, которое не попало под санкции Соединенных Штатов, тогда выплаты продолжатся.

Антироссийские санкции и их последствия теперь затрагивают не только дипломатов и банки, но и технику, магазины одежды, СМИ и другие «иностранные» услуги, которыми россияне привыкли пользоваться каждый день.

