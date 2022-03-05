PayPal приостановил работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу на территории России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента и главного исполнительного директора компании Дэна Шульманжа.

Отмечается, что поводом для этого стало начало российской спецоперации на Украине. Шульманж подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество в отношении антироссийских санкций.