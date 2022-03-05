PayPal приостановил работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу на территории России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента и главного исполнительного директора компании Дэна Шульманжа.

Отмечается, что поводом для этого стало начало российской спецоперации на Украине. Шульманж подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество в отношении антироссийских санкций.

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При этом директор организации отметил, что клиенты смогут снять деньги «в течение определенного периода». По его словам, это даст гарантию тому, что все оставшиеся на счетах средства «будут распределены в соответствии с законами и правилами».

2 марта PayPal прекратил регистрацию новых российских пользователей.

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ФОТО: РИА Новости
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