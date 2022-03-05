PayPal приостановил работу в России
Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу на территории России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента и главного исполнительного директора компании Дэна Шульманжа.
Отмечается, что поводом для этого стало начало российской спецоперации на Украине. Шульманж подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество в отношении антироссийских санкций.
При этом директор организации отметил, что клиенты смогут снять деньги «в течение определенного периода». По его словам, это даст гарантию тому, что все оставшиеся на счетах средства «будут распределены в соответствии с законами и правилами».
2 марта PayPal прекратил регистрацию новых российских пользователей.
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