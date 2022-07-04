Творческие коллективы ТиНАО выступят 4 июля на Манежной площади

На Манежной площади в рамках празднования 10-летия ТиНАО 4 июля выступят солисты и творческие коллективы округа.

За 10 лет на территории ТиНАО построено и реконструировано 10 очистных сооружений

Так, в 15:00 состоится концерт солистов и творческих коллективов дома культуры «Первомайское, а с 17:00 до 19:00 на сцене выступят артисты ДК «Солнечный». Отмечается, что праздничные мероприятия в честь юбилея округа проходят на Манежной площади с 1 по 10 июля.

Первого июля исполнилось 10 лет с момента присоединения к столице новых территорий, их площадь составляет 148 тысяч гектаров. Площадь Москвы, благодаря присоединению новых территорий, увеличилась в 2,5 раза.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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