За 10 лет на территории ТиНАО построено и реконструировано 10 очистных сооружений
За десять лет в Новой Москве было построено и реконструировано десять очистных сооружений, отреставрировано более 55 километров канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В таких сооружениях округа реализован полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах и обеззараживания на ультрафиолетовых установках. При этом в текущем году планируется начать реконструировать очистные сооружения поселка Шишкин лес и города Троицк.
В ведомстве также добавили, что в ТиНАО за десять лет было построено более 105 километров линий газопровода высокого давления. Отмечается, что новые участки были возведены в населенных пунктах Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Московский, Первомайское и Филимонковское.
По данным источника, с 2012 года в рамках комплексной модернизации локальных систем водоснабжения, которые базируются на подземных водах, также были реализованы проекты по реконструкции и строительству 24 водозаборных узлов. При этом реконструкция оставшихся 39 водозаборных сооружений в ТиНАО, которые находятся в аренде «Мосводоканала», будет осуществлена поэтапно.
Сообщается, что в 2022 году в Рязанском и Воскресенском, Кленовском, Вороновском, Новофедоровском и Михайлово-Ярцевском поселениях также планируется построить 42,6 километра системообразующих газовых сетей.
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