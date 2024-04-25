Тверской суд Москвы арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья

Тверской суд Москвы арестовал сроком до 15 июня экс-первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Иванова

Бывшая чиновница проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Стригункова курировала контракты на ремонт и переоснащение больниц в Московской области, получая при этом, со стороны заинтересованных предпринимателей, различные подарки и подношения на общую сумму не менее 123 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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