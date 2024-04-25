Мосгорсуд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Иванова
По делу бывшего замминистра обороны Иванова арестован Александр Фомин, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
По версии следствия Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию.
«Также Фомин и другие лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера», - уточняет пресс-служба суда.
Ранее Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. По данным ТАСС, сумма взятки, полученной заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может превышать миллиард рублей.
Следственный комитет России сообщил о его задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru