Мосгорсуд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Иванова

По версии следствия Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию.

«Также Фомин и другие лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера», - уточняет пресс-служба суда.

Ранее Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. По данным ТАСС, сумма взятки, полученной заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может превышать миллиард рублей.

Следственный комитет России сообщил о его задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка, напоминает «Радиоточка НСН».

