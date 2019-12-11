Тверская область увеличила выплаты ветеранам ко Дню Победы
Власти Тверской области приняли решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с десяти до 25 тысяч рублей.
Дополнительные меры поддержки ветеранов, а также подготовка региона к празднованию 75-летия Победы были затронуты во время пресс-конференции губернатора Игоря Рудени. Она была посвящена итогам 2019 года.
Кроме того, сообщается, что было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. Её впервые получат труженики тыла – в Тверской области их более 11 тысяч человек. А также вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в текущем году.
Напомним, 2020-ый в России объявлен Годом памяти и славы. Все ветераны будут награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Ранее НСН писала, что Владимир Путин отправил Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах в честь Дня Победы, которые пройдут в Москве 9 мая будущего года. Об этом заявил посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
Между тем, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее рассказал, что приглашение посетить Россию в связи с предстоящим празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне было передано американскому президенту Дональду Трампу.
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