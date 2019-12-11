Тверская область увеличила выплаты ветеранам ко Дню Победы

Власти Тверской области приняли решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с десяти до 25 тысяч рублей.

Дополнительные меры поддержки ветеранов, а также подготовка региона к празднованию 75-летия Победы были затронуты во время пресс-конференции губернатора Игоря Рудени. Она была посвящена итогам 2019 года.

Кроме того, сообщается, что было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. Её впервые получат труженики тыла – в Тверской области их более 11 тысяч человек. А также вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в текущем году.

Напомним, 2020-ый в России объявлен Годом памяти и славы. Все ветераны будут награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».