Тверская область стала площадкой для масштабных командно-штабных учений

В Тверской области проходят Всероссийские командно-штабные учения, в ходе которых на практике будут отработаны механизмы взаимодействия, реагирования и ликвидации последствий нештатных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры. Учения состоятся 10 и 11 декабря.

Добавим, крупномасштабное демонстрационное учение проводится в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Тверская область была выбрана площадкой для учения, поскольку через регион проходят крупные федеральные трассы. В их числе М-9, М-10 и скоростная автомобильная дорога М-11. Её 27 ноября открыл Владимир Путин.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, открытие М-11 стало новым этапом в развитии региона.

Во вторник, 10 декабря, проходит первый этап командно-штабного учения, в котором, в частности, принимают участие сотрудники МВД России, Минздрава, Минтранса, Росавиации, а также органы исполнительной власти.

