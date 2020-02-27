Тверская область повысила темпы строительства жилья в 1,5 раза

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области в 2019 году введено в эксплуатацию почти 637 тысяч квадратных метров нового жилья, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Тем временем первый месяц 2020 года также показал рост по сравнению с январем 2019 года в 1,5 раза – по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» было сдано 50,5 тысяч квадратных метров жилья.

Таким образом, в январе текущего года в эксплуатацию введено восемь жилых многоквартирных зданий площадью 27 тысяч квадратных метров в Твери и Калининградском районе. Также регион построил 157 индивидуальных жилых домов.

«Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В целом в 2019 году был введен 81 многоквартирный дом жилой площадью 244 тысячи квадратных метров и почти 3 тысячи индивидуальных домов в столице региона – Твери, в Ржеве, Торжке, Калязинском, Конаковском, Калининском, Кесовогорском и Торопецком районах, а также в Осташковском городском округе.