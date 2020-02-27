Тверская область повысила темпы строительства жилья в 1,5 раза
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области в 2019 году введено в эксплуатацию почти 637 тысяч квадратных метров нового жилья, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Тем временем первый месяц 2020 года также показал рост по сравнению с январем 2019 года в 1,5 раза – по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» было сдано 50,5 тысяч квадратных метров жилья.
Таким образом, в январе текущего года в эксплуатацию введено восемь жилых многоквартирных зданий площадью 27 тысяч квадратных метров в Твери и Калининградском районе. Также регион построил 157 индивидуальных жилых домов.
«Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В целом в 2019 году был введен 81 многоквартирный дом жилой площадью 244 тысячи квадратных метров и почти 3 тысячи индивидуальных домов в столице региона – Твери, в Ржеве, Торжке, Калязинском, Конаковском, Калининском, Кесовогорском и Торопецком районах, а также в Осташковском городском округе.
К 2024 году перед регионом стоит задача ввести в эксплуатацию порядка 4,6 млн квадратных метров жилья. В 2020 году этот показатель должен составить 724 тысячи квадратных метров.
По словам губернатора, способствовать достижению этих задач будет системный подход в части реестров земельных участков для жилищного строительства в каждом из муниципалитетов. А перед Тверью, Конаково и Нелидовским городским округом, кроме того, поставлены задачи по комплексному развитию территорий – обеспечить новые территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, благоустроить микрорайоны в соответствии с современными стандартами.
Ранее НСН сообщала, что в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской области ВЭБ.РФ профинансировал поставку в регион 438 автобусов. Объем финансирования составил более трёх миллиардов рублей. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, этот «проект является базовым и имеет высокую социальную значимость».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В ФНС раскритиковали «налог на богатство» и отмену НДФЛ для бедных
- ВОЗ заявила о вероятности пандемии коронавируса
- В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за покупку отечественного авто
- Дмитрий Дибров выписан из больницы после микроинсульта
- Макрон предупредил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции