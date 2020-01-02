Прокуратура в Твери проводит проверку инцидента после хлопка газа в жилом доме

В Твери сотрудники прокуратуры начали проверку обстоятельств хлопка газа в жилом доме, в результате которого два человека пострадали, информирует РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство области.

В результате инцидента организована эвакуация 52 жильцов из одного подъезда дома №19 по бульвару Гусева. В здании школы №48 для большинства пострадавших организован временный пункт проживания, организовано горячее питание. В гостинице «Юность» также поселят часть эвакуированных, оставшиеся разместятся у родственников.

«В связи с хлопком газа в квартире, расположенной в доме 19 по бульвару Гусева города Твери... организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан», - сказано в официальном сообщении прокуратуры.