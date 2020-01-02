Прокуратура в Твери проводит проверку инцидента после хлопка газа в жилом доме
В Твери сотрудники прокуратуры начали проверку обстоятельств хлопка газа в жилом доме, в результате которого два человека пострадали, информирует РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство области.
В результате инцидента организована эвакуация 52 жильцов из одного подъезда дома №19 по бульвару Гусева. В здании школы №48 для большинства пострадавших организован временный пункт проживания, организовано горячее питание. В гостинице «Юность» также поселят часть эвакуированных, оставшиеся разместятся у родственников.
«В связи с хлопком газа в квартире, расположенной в доме 19 по бульвару Гусева города Твери... организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан», - сказано в официальном сообщении прокуратуры.
Обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия, в которую вошли представители министерства энергетики и ЖКХ региона, областных минздрава, минстроя, а также администрации Твери. Также проверку ведет СК.
Хлопок бытового газа зафиксирован 2 января в 06:40 (мск) в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В помещении выбиты окна, двое пострадавших доставлены в областную клиническую больницу.
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