Демографию в Тверской области улучшат с помощью автобусов
В рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской области ВЭБ.РФ профинансировал поставку в регион 438 автобусов. Объем финансирования составил более трёх миллиардов рублей. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, этот «проект является базовым и имеет высокую социальную значимость».
«Качественная система организации общественного транспорта – это один из элементов развития демографии, региона в целом. Пассажирские перевозки в регионе должны отвечать всем требованиям наших жителей», - отметил Руденя.
В общей сложности в Тверь будет поставлено 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса «ГАЗель NEXT» вместимостью 20 пассажиров.
Ранее НСН писала, что до конца 2019 года в Крыму значительно обновят парк общественного транспорта. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на представителя ГУП РК "Крымтроллейбус" Сергея Петлю. Предприятие получит 97 новых автобусов и 27 троллейбусов с удлинённым автономным ходом. Как сообщает Сергей Петля, машины выйдут на маршрут уже в начале 2020 года. Новые троллейбусы сопровождены удлинённым автономным ходом, что означает возможность не использовать контактную сеть до 20 км.
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