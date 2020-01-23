Демографию в Тверской области улучшат с помощью автобусов

В рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской области ВЭБ.РФ профинансировал поставку в регион 438 автобусов. Объем финансирования составил более трёх миллиардов рублей. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, этот «проект является базовым и имеет высокую социальную значимость».

«Качественная система организации общественного транспорта – это один из элементов развития демографии, региона в целом. Пассажирские перевозки в регионе должны отвечать всем требованиям наших жителей», - отметил Руденя.

В общей сложности в Тверь будет поставлено 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса «ГАЗель NEXT» вместимостью 20 пассажиров.