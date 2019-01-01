Общество

Тверь начнет праздновать Пасху концертом Симфонического оркестра

26 апреля15:55

Тверь станет первым городом, в котором пройдет благотворительный концерт в рамках регионального тура восемнадцатого Московского Пасхального фестиваля. Об этом информирует пресс-служба правительства Тверской области.

28 апреля в тверской академическом театре драмы состоится концерт Симфонического оркестра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

На концерт приглашены представители общественных и ветеранских организаций региона, воспитанники соц. учреждений, почетные граждане и делегации из всех муниципальных образований Тверской области.

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«Обеспечение возможностей для культурного досуга — это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни в Тверской области», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что год назад на Театральной площади города состоялся концерт Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.

XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТверьПасхаКонцерт

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