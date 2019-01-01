Тверь начнет праздновать Пасху концертом Симфонического оркестра

«Обеспечение возможностей для культурного досуга — это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни в Тверской области», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что год назад на Театральной площади города состоялся концерт Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.

XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая.

