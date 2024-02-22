Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом «мягкой силы» Запада
Телеканал MTV был инструментом мягкой силы Запада. Об этом рассказала Тутта Ларсен в интервью Вячеславу Манучарову.
«Отношение к нам на MTV было не то чтобы даже как к людям второго сорта, а, скажем так, с недоверием», — пояснила она.
По словам журналистки, к российской команде телеканала всегда относились настороженно и использовали ее в качестве инструмента мягкой силы. Ларсен среди прочего добавила, что период, когда правила жизни обществу диктовал шоу-бизнес, уже закончился.
Телеканал MTV завершил работу на территории России в апреле 2022 года после того, как студия Paramount решила «приостановить вещание» в России всех своих каналов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Промес попросил гарантий безопасности для дачи показаний в суде Нидерландов
- Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом «мягкой силы» Запада
- «Дурацкая собака»: Организатор объяснил усталостью отключение робопеса на играх в Казани
- Памфилова назвала достойными всех кандидатов на должность президента РФ
- СМИ: Ноэл Галлахер отказался от воссоединения Oasis
- Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
- Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
- Сотрудников украинского военкомата осудят за пытки
- Великобритания ввела новые санкции против РФ
- Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru