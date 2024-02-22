Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом «мягкой силы» Запада

«Отношение к нам на MTV было не то чтобы даже как к людям второго сорта, а, скажем так, с недоверием», — пояснила она.

По словам журналистки, к российской команде телеканала всегда относились настороженно и использовали ее в качестве инструмента мягкой силы. Ларсен среди прочего добавила, что период, когда правила жизни обществу диктовал шоу-бизнес, уже закончился.

Телеканал MTV завершил работу на территории России в апреле 2022 года после того, как студия Paramount решила «приостановить вещание» в России всех своих каналов, передает «Радиоточка НСН».

