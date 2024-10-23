Тутта Ларсен назвала движение чайлдфри неактуальным для России

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен заявила, что идеология чайлдфри «неактуальна для России», а те, кто это пропагандирует, - сумасшедшие. Об этом она рассказала в интервью для проекта «Так сказать».

Ларсен отметила, что публично пропагандировать то, «что ты у себя дома решил для себя, в своей семье со своим супругом» - это безумие. По ее словам, это частное дело каждой пары, которое должно остаться за закрытыми дверями.

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Также она назвала налог на бездетность «неактуальной сегодня провокацией» и увидела в этих двух темах манипуляцию общественным сознанием с целью разозлить или отвлечь общество.

Ранее стало известно, что около 55% россиян полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Личный архив Тутты Ларсен
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