Тутта Ларсен назвала движение чайлдфри неактуальным для России
Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен заявила, что идеология чайлдфри «неактуальна для России», а те, кто это пропагандирует, - сумасшедшие. Об этом она рассказала в интервью для проекта «Так сказать».
Ларсен отметила, что публично пропагандировать то, «что ты у себя дома решил для себя, в своей семье со своим супругом» - это безумие. По ее словам, это частное дело каждой пары, которое должно остаться за закрытыми дверями.
Также она назвала налог на бездетность «неактуальной сегодня провокацией» и увидела в этих двух темах манипуляцию общественным сознанием с целью разозлить или отвлечь общество.
Ранее стало известно, что около 55% россиян полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru