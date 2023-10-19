Туры в Египет подешевели почти на 30% на фоне палестино-израильского конфликта
Спрос на туры из России в Египет 11-17 октября снизился, а цены на путевки упали в том числе из-за военного конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Слетать.ру».
По данным турагентства, объем продаж по этому направлению за шесть дней сократился примерно на 4% по сравнению с показателем за предыдущие две недели, пишет «Свободная пресса».
«Стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цена стабилизировались», – указали в компании.
В сервисе предположили, что на ситуацию повлияли колебания спроса в первую неделю после начала конфликта в Израиле.
Между тем первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для россиян в ноябре, пишет RT. В числе лидеров по продажам туров — ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия.
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