Туры в Египет подешевели почти на 30% на фоне палестино-израильского конфликта

По данным турагентства, объем продаж по этому направлению за шесть дней сократился примерно на 4% по сравнению с показателем за предыдущие две недели, пишет «Свободная пресса».

«Стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цена стабилизировались», – указали в компании.

В сервисе предположили, что на ситуацию повлияли колебания спроса в первую неделю после начала конфликта в Израиле.

Между тем первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для россиян в ноябре, пишет RT. В числе лидеров по продажам туров — ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия.

