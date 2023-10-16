Союз туриндустрии не фиксирует отказов россиян от бронирований туров в Египет
Граждане России не отказываются от бронирования туров в Египет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных действий еврейского государства. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в комментарии RT.
При этом, по словам замглавы РСТ, ситуация не несёт каких-от особых потерь для организованного туризма из России в Израиль, поскольку в этот период времени данное направление и так не имело особого потенциала.
Что касается Египта, то организованные туры организованы таким образом, что схема перелётов исключает Израиль, пояснил Барзыкин. Данное направление входит в пятёрку основных выездных на осенне-зимний период. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в самом его начале стало известно, что визы на Шри-Ланку для россиян станут бесплатными.
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