Туры на пивной курорт на Кубани забронировали 8 тысяч человек
Туры на новый пивной курорт «Пивнов градец», который планируется открыть на Кубани в 2025 году, забронировали более 8 тысяч человек. Как пишет РБК, об этом заявил представитель бренда Velkopopovický Kozel Темное Безалкогольное.
По его словам, фиксируется «большой интерес к проекту», число оставивших заявку на проживание в «превзошли ожидания» организаторов.
«В случае позитивного отклика со стороны посетителей проект может быть масштабирован и в других регионах», — добавил представитель бренда.
Ранее в оргкомитете «Октоберфеста-2024» заявили, что за 16 дней гости фестиваля выпили семь млн литров пива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru