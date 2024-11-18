Туры на пивной курорт на Кубани забронировали 8 тысяч человек

По его словам, фиксируется «большой интерес к проекту», число оставивших заявку на проживание в «превзошли ожидания» организаторов.

«В случае позитивного отклика со стороны посетителей проект может быть масштабирован и в других регионах», — добавил представитель бренда.

Ранее в оргкомитете «Октоберфеста-2024» заявили, что за 16 дней гости фестиваля выпили семь млн литров пива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

