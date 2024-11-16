Минюст отказался регистрировать Партию любителей пива

Как объяснил изданию Daily Storm Калачев, в ведомстве нашли формальный повод для отказа из-за ошибок в документах.



«Претензии Минюста устранимы. Но надо проводить новый съезд», — заявил он.

Партия любителей пива участвовала в выборах в Госдуму в 1995 году — тогда за нее проголосовали почти 500 тысяч избирателей. В октябре 2024 года на съезде партию учредили снова.

Ранее Калачев заявил НСН, что пиво является символом жизни, согласия и добра, а водка – это смерть.

