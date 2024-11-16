Минюст отказался регистрировать Партию любителей пива
16 ноября 202419:45
Министерство юстиции отказалось зарегистрировать Партию любителей пива, сообщил политолог Константин Калачев.
Как объяснил изданию Daily Storm Калачев, в ведомстве нашли формальный повод для отказа из-за ошибок в документах.
«Претензии Минюста устранимы. Но надо проводить новый съезд», — заявил он.
Партия любителей пива участвовала в выборах в Госдуму в 1995 году — тогда за нее проголосовали почти 500 тысяч избирателей. В октябре 2024 года на съезде партию учредили снова.
Ранее Калачев заявил НСН, что пиво является символом жизни, согласия и добра, а водка – это смерть.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru