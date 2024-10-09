Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord. Об этом сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч в социальной сети X.
По его словам, решение о блокировке принял первый мирный уголовный суд. Платформу заблокировали, выявив ее использование для вымогательств и пропаганды насилия, пишет Ura.ru.
Ранее доступ к Discord ограничили в России. По данным Роскомнадзора, мессенджер нарушил требования, выполнение которых необходимо для предотвращения использования платформы в террористических и экстремистских целях. До этого Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru