Турция заблокировала доступ к Discord

По его словам, решение о блокировке принял первый мирный уголовный суд. Платформу заблокировали, выявив ее использование для вымогательств и пропаганды насилия, пишет Ura.ru.

Ранее доступ к Discord ограничили в России. По данным Роскомнадзора, мессенджер нарушил требования, выполнение которых необходимо для предотвращения использования платформы в террористических и экстремистских целях. До этого Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации, напоминает 360.ru.

