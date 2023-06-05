Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы на 8,3%

Отмечается, что сборы теперь будут составлять 4,42 доллара. По данным издания, в 2023 году доходы Турции от тарифов за прохождение судами проливов составят около 900 миллионов долларов по сравнению с 160-170 миллионами долларов в прошлые годы.

Ранее в Польском институте международных отношений рассказали об «угрозе» для НАТО из-за деятельности Черноморского флота России. По мнению специалистов, НАТО может достичь «более убедительного сдерживания» за счет наращивания военного присутствия в регионе и расширения сотрудничества с партнерами, сообщает RT.

