Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы на 8,3%

Турция на основе Конвенции Монтре увеличит с 1 июля на 8,3% сборы за прохождение торговых судов через зону черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщило издание Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Министерстве транспорта Турции.

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Отмечается, что сборы теперь будут составлять 4,42 доллара. По данным издания, в 2023 году доходы Турции от тарифов за прохождение судами проливов составят около 900 миллионов долларов по сравнению с 160-170 миллионами долларов в прошлые годы.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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