СМИ: следовавший в Россию сухогруз заблокировал движение в проливе Босфор

Порожний сухогруз Viva Eclipse под флагом Панамы, который следовал в Россию, перекрыл движение судов в проливе Босфор, сообщает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула.

Танкер сел на мель на Волго-Каспийском морском канале

Отмечается, что причиной инцидента, который произошёл вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, стала техническая неисправность - у 190-метрового сухогруза отказал двигатель.

По данным телеканала, корабль бросил якорь в 100 метрах от берега, к нему были направлены турецкая береговая охрана, а также специалисты для устранения поломки.

Ранее из-за севшего на мель 252-метрового танкера Affinity V прервалась навигация в Суэцком канале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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