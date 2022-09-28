СМИ: следовавший в Россию сухогруз заблокировал движение в проливе Босфор
Порожний сухогруз Viva Eclipse под флагом Панамы, который следовал в Россию, перекрыл движение судов в проливе Босфор, сообщает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула.
Отмечается, что причиной инцидента, который произошёл вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, стала техническая неисправность - у 190-метрового сухогруза отказал двигатель.
По данным телеканала, корабль бросил якорь в 100 метрах от берега, к нему были направлены турецкая береговая охрана, а также специалисты для устранения поломки.
Ранее из-за севшего на мель 252-метрового танкера Affinity V прервалась навигация в Суэцком канале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- США продолжат вводить санкции против РФ каждые шесть недель
- СМИ: следовавший в Россию сухогруз заблокировал движение в проливе Босфор
- МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
- ЕК: Новые санкции лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий
- Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
- Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
- Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
- Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных
- TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
- Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru