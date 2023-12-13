Турция начала экспортировать яйца в Россию

По его словам, экспортом на российский рынок займется 21 предприятие.

«Мы готовы покрыть все потребности российской стороны», - подчеркнул Афйон.

Он отметил, что турецкие компании производят порядка 70 млн куриных яиц, что делает Турцию одной из ведущих в мире стран по этому показателю.

Ранее Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

