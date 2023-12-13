Турция начала экспортировать яйца в Россию

Первые партии яиц с турецких предприятий отправлены в Россию, заявил глава совета правления Центрального союза производителей яиц Турции Ибрахим Афйон, передает ТАСС.

Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции

По его словам, экспортом на российский рынок займется 21 предприятие.

«Мы готовы покрыть все потребности российской стороны», - подчеркнул Афйон.

Он отметил, что турецкие компании производят порядка 70 млн куриных яиц, что делает Турцию одной из ведущих в мире стран по этому показателю.

Ранее Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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