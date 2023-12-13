Турция начала экспортировать яйца в Россию
Первые партии яиц с турецких предприятий отправлены в Россию, заявил глава совета правления Центрального союза производителей яиц Турции Ибрахим Афйон, передает ТАСС.
По его словам, экспортом на российский рынок займется 21 предприятие.
«Мы готовы покрыть все потребности российской стороны», - подчеркнул Афйон.
Он отметил, что турецкие компании производят порядка 70 млн куриных яиц, что делает Турцию одной из ведущих в мире стран по этому показателю.
Ранее Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук
- Экс-жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд
- Биатлонистки пожаловались на условия проживания на турнире в России
- В России запустят субсидирование ипотеки под 1% на строительство частных домов
- «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд английских клубов в Лиге чемпионов
- Турция начала экспортировать яйца в Россию
- СМИ: В Челябинске задержали дорожников за хищение миллиардов рублей
- Эксперты рассказали, как мошенники используют упаковки от посылок россиян
- НАШЕ Радио проведет праздничный марафон в свой юбилей
- СМИ: Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru