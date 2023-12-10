Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции

Яйца будут поставлять с 17 турецких производств. При ввозе в Россию продукцию проверят на содержание вредных и запрещенных веществ.

«Ранее, с 23 ноября, Россельхознадзором была открыта возможность импорта яиц с еще четырех турецких предприятий», - отметила пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%. В целом продовольственная инфляция за месяц составила 1,55%.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил провести проверку по факту роста цен на куриные яйца, напоминает «Радиоточка НСН».

