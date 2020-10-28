Турция может закрыть границы для туристов
Правительство Турции может ввести запрет на въезд иностранных туристов, сообщает издание Hürriyet.
В среду на заседании научного совета Министерства здравоохранения Турции власти обсудят меры, необходимые для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Среди возможных запретов — ограничение междугородних поездок в стране в ноябре и декабре текущего года.
Новые антивирусные запреты могут быть приняты в крупных турецких провинциях, в частности, в городах региона Мраморного моря.
Официальные лица Турции считают, что борьба с пандемией — «динамичный процесс», и будут принимать решение в зависимости от дальнейшего распространения инфекции. Отмечается, что могут быть приняты новые меры по противодействию COVID-19, но при этом ряд мер может быть отменён.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. Около 10 российских и 3 турецких авиакомпании совершают рейсы в Анкару и Стамбул, а также на популярные курорты — Анталью, Бодрум и Даламан.
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