Турция изменит систему «всё включено»
Система «всё включено» в турецких отелях сохранится после пандемии коронавируса COVID-19, но претерпит некоторые изменения. Об этом сообщил посол страны в России Мехмет Самсар, передаёт «Интерфакс».
По словам дипломата, туристические объекты смогут предоставлять услуги all inclusive в «самых безопасных условиях» благодаря принятым мерам и международной сертификации. Разница будет лишь в том, что гости не смогут сами накладывать себе еду со «шведского стола» - им подадут желаемые блюда к столу. Кроме того, на кухнях будут проходить санитарно-гигиенические проверки, уточнил Самсар.
Посол Турции также рассказал, что власти страны предложили российским коллегам возобновить авиасообщение с 15 июля.
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