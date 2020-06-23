Турция изменит систему «всё включено»

По словам дипломата, туристические объекты смогут предоставлять услуги all inclusive в «самых безопасных условиях» благодаря принятым мерам и международной сертификации. Разница будет лишь в том, что гости не смогут сами накладывать себе еду со «шведского стола» - им подадут желаемые блюда к столу. Кроме того, на кухнях будут проходить санитарно-гигиенические проверки, уточнил Самсар.

Посол Турции также рассказал, что власти страны предложили российским коллегам возобновить авиасообщение с 15 июля.

